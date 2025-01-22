FLAMMERSFELD – Fortbildungsreihe für ehrenamtliche Betreuer und Vorsorgebevollmächtigte – Vier Vorträge zu Aufgaben, Rechten und Verantwortung in der rechtlichen Betreuung

„Rechtliche Betreuung im Ehrenamt/ Vorsorgende Verfügung“ ist der Titel einer kostenfreien Fortbildungsreihe, die die Betreuungsvereine im Landkreis Altenkirchen und die Betreuungsbehörde der Kreisverwaltung einladen. Sie richtet sich an Interessierte, die als Ehrenamtliche eine rechtliche Betreuung führen oder dies in Zukunft tun möchten. An vier Abenden geht es jeweils um bestimmte Aufgabenbereiche eines rechtlichen Betreuers oder Vorsorgebevollmächtigen. Die Termine und Themen im Überblick:

• 28. Oktober: Das Betreuungsrecht. Aufgaben eines Betreuers

• 4. November: Gesundheitssorge sowie freiheitsentziehende Maßnahmen

• 11. November: Vermögenssorge mit Regelungen der finanziellen Angelegenheiten

• 18. November: Vorsorgende Verfügungen. Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

Alle Vorträge finden jeweils von 18.30 bis 20 Uhr in den Räumen der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. in Flammersfeld (Auf der Brück 2) statt.

Weitere Informationen und An meldungen: Kreisverwaltung Altenkirchen, Wiebke Herbeck, Tel.: 02681-812431, E-Mail: wiebke.herbeck@kreis-ak.de; Anne Gläser, Tel.: 02681-812432, E-Mail: anne.glaeser@kreis-ak.de