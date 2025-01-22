MÜLHEIM-KÄRLICH – Brand eines Mehrfamilienhauses in der Kurfürstenstraße in Mülheim-Kärlich

Am 01. Oktober 2025 gegen 14:45 Uhr zum Brand eines Mehrfamilienhauses in der Kurfürstenstraße in Mülheim-Kärlich. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen brach das Feuer auf einem Balkon im 1. OG aus und griff auf den Dachstuhl über, der komplett zerstört wurde. Durch starke Kräfte der Feuerwehren der VG Weißenthurm, konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und das Feuer gelöscht werden. Die im Anwesen befindlichen Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf 300.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Koblenz hat die weiteren Ermittlungen zum Brandgeschehen übernommen. Quelle Polizei