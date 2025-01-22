GROSSMAISCHEID – In Großmaischeid Scheibe eines Transporters mit Stein eingeworfen

Im Zeitraum zwischen Dienstagmittag, 30. September 2025, 15:00 Uhr, und Mittwochvormittag, 01. Oktober 2025, 10:30 Uhr wurde in Großmaischeid in der Industriestraße bei einem zum Verkauf stehenden Ford Transit eine Scheibe eingeworfen. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei