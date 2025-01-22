REGION – Ankündigung einer Mahnwache

Die Neuwieder Gruppe von Amnesty International wird am Samstag, 11.Oktober um 12 Uhr mittags eine stille Mahnwache gegen die Todesstrafe abhalten. Dazu lädt die Gruppe interessierte Menschen ein, gemeinsam ein Zeichen gegen diese unmenschliche und willkürliche Form der Bestrafung ein. Die Todesstrafe ist willkürlich, inhuman und widerspricht dem Menschenrecht auf Leben, das sowohl per Gesetz, als auch durch allgemeine Erklärung der Menschenrechte jedem Menschen zu Eigen ist. Am 10. Oktober ist der jährliche Tag gegen die Todesstrafe. Zwar schaffen weltweit immer mehr Staaten die Todesstrafe ab, doch steigt in den Staaten, die sie noch durchführen, die absolute Anzahl der Hinrichtungen wieder konstant an. Deshalb soll, so die Neuwieder Amnesty Gruppe, am kommenden Samstag auch vor Ort in Neuwied ein starkes Zeichen des Protestes gesetzt werden und der Opfer, die unschuldig hingerichtet wurden, gedacht werden.