BÖHL-IGGELHEIM – Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes in Böhl-Iggelheim – Zeugen gesucht

In der Nacht auf Donnerstag (09. Oktober 2025), gegen 2:45 Uhr, wurde der Bewohner eines Hauses in der Straße Im Aliment in Böhl-Iggelheim von einem Unbekannten angegriffen und schwer verletzt. Der Angegriffene erlitt mehrere Stich- und Schnittverletzung und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er musste notoperiert werden. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei besteht keine Lebensgefahr. Der Unbekannte flüchtete unerkannt vor Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte.

Haben Sie in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße Im Aliment oder in der Nähe beobachtet? Haben Sie zur fraglichen Zeit eine flüchte Person oder ein auffällig fahrendes Fahrzeug im Bereich Böhl-Iggelheim gesehen? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei