KIRCHEN – 20 Jahre Kirchener Stadtfest – Jubiläum mit Martinsmarkt, Musik & mehr! – Kasalla kommt in die Stadt mit K (Kirchen) – Verkaufsoffener Sonntag, Autoschau, IVV-Wandertag und ein Abend voller Live-Musik! Sonntag, 09. November 2025, 11:00 bis 22:00 Uhr im Stadtkern (Linden-, Brücken- und Bahnhofstraße) in 57548 Kirchen (Sieg)

Das beliebte Event an der Sieg feiert diesmal ein Jubiläum. Die Region freut sich auf das größte, alljährliche Event in Kirchen (Sieg) – und in diesem Jahr auf ein ganz besonderes Jubiläum: 20 Jahre Stadtfest! Vereine, Organisationen, Firmen, Marktbeschicker und Privatpersonen haben sich zusammengetan, um ihren Gästen über 11 Stunden Programm zu bieten.

Bummeln, Staunen, Genießen – Zwischen 11 und 19 Uhr lädt das Fest zum gemütlichen Bummel vom Rathausplatz bis zum Bahnhof ein. Zahlreiche Stände, kulinarische Angebote und Aktionen sorgen für beste Unterhaltung und Gaumenfreuden.

Bühne frei für Musik, Tanz und Magie – Auf dem Parkdeck in der Lindenstraße erwartet die Besucher bereits tagsüber ein buntes Bühnenprogramm u. a.: Ökumenischer Gottesdienst um 11 Uhr – Siegtal Musicals e. V. mit „Magischen Musical Momenten“ – Jugendpflege der Verbandsgemeinde mit Zauber- und Feuershow „Tango Italiano“ – Heimische Musik- und Tanzgruppen von 11 bis 18 Uhr – Wandern & Entdecken

Parallel zum Stadtfest findet der Internationale Wandertag der Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V. (Start und Ziel auf dem Rathausplatz) statt. Drei ausgeschilderte Strecken (5, 10 und 15 km) stehen zur Auswahl – Start zwischen 8 und 14 Uhr, Zielschluss um 16 Uhr. Die Teilnahme wird für das Deutsche Volkssportabzeichen gewertet. Highlight am Abend: LIVE-OPEN-AIR ab 18 Uhr – Ab 18 Uhr steigt das große Finale: ein einzigartiges LIVE-OPEN-AIR bei freiem Eintritt und bester Stimmung! Mit dabei sind Kasalla – die Kölner Kultband mit Vollgas-Garantie, Mitsing-Ikone Björn Heuser und Powerfrau Shirley Brug mit Gänsehaut-Stimme. Veranstalter & Kontakt – Veranstalter: Stadt Kirchen (Sieg) Info-Telefon: 02741/688-850, E-Mail: stadtfest@kirchen-sieg.de, Internet: www.druiden-hexen-siegerland.de.