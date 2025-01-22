ANHAUSEN – Versuchter Einbruch in einen landwirtschaftlichen Geräteschuppen in Anhausen

Im Zeitraum zwischen 29. September 2025 und 08. Oktober 2025 kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in einen landwirtschaftlichen Geräteschuppen in Anhausen. Unbekannte brachen in das Objekt ein, ohne etwas zu entwenden. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei