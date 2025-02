REGION – Action, Spaß und Musical-Besuch Jugendbildungsfahrt nach Hamburg

Die Kreisjugendpflegen Altenkirchen und Neuwied laden Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren ein, an einer Bildungsfahrt in die Hansestadt Hamburg teilzunehmen. Vom 13. bis 16. April sind vier erlebnisreiche Tage in der Metropole an Elbe und Alster geplant. Auf dem Programm stehen eine Stadtführung, eine Hafenrundfahrt und natürlich genügend Zeit für Shopping in angesagten Stadtteilen wie der Sternschanze. Als besonderes Highlight besuchen die Jugendlichen das gefeierte Musical „& Julia“. Die Teilnahme kostet 295 Euro pro Person. Enthalten sind Hin- und Rückfahrt mit der Bahn (ab Montabaur), Übernachtungen mit Frühstück, ein gemeinsames Mittagessen sowie alle genannten Programmpunkte inklusive Eintrittsgelder und die Betreuung. Anmeldungen und Rückfragen: Kreisjugendamt Neuwied, Nicole Bauer und Simone Höhner, E-Mail: Jugendarbeit@kreisneuwied.de, Tel. 02631/803-189 oder -442.