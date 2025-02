REGION – Online-Grundkurs Rechtliche Betreuung der DRK- Betreuungsvereine in Rheinland-Pfalz

Die Betreuungsvereine des Deutschen Roten Kreuzes in Rheinland-Pfalz in Kooperation mit dem DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz bieten für rechtliche Betreuer und an der rechtlichen Betreuung Interessierte einen kostenfreien Online-Grundkurs an. In vier Modulen werden von erfahrenen Referenten aus den DRK-Betreuungsvereinen theoretische und praktische Kenntnisse zum Führen einer rechtlichen Betreuung vermittelt. Alle Materialien zum Kurs werden digital zur Verfügung gestellt.

Hinweise und Teilnahmebedingungen: Technische Voraussetzung für die Teilnahme: internetfähiges Endgerät (PC, Tablet, Smartphone) mit Kamera und Mikro. Nach Anmeldeschluss erhalten Sie die erforderlichen Zugangsdaten per Mail. Der Grundkurs wird über die Online-Plattform Zoom angeboten.

Die Anmeldung ist nur für die komplette Schulungsreihe möglich. Nach regelmäßiger Teilnahme erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung.

Termine (ausschließlich online), jeweils von 18.00 bis 20.00 Uhr; Dienstag, den 11.03.25 (Einführung); Dienstag, den 18.03.25 (Vermögenssorge); Dienstag, den 25.03.25 (Gesundheits- und Aufenthaltsbestimmung); Dienstag, den 01.04.25 (Anforderungen, Berichtspflichten). Bis Mittwoch, den 05.03.25, können sich Interessierte bei Roland Günter vom Betreuungsverein des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen e.V. per Mail unter guenter@kvaltenkirchen.drk.de, oder bei Fragen unter 02681-800647 verbindlich anmelden.