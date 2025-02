HERDORF – In den Sommerferien auf Schatzsuche – Bergbaumuseum führt auch dieses Jahr wieder ForscherCamps für Kinder durch

Beim Bergbaumuseum des Kreises Altenkirchen in Herdorf Sassenroth setzt sich in den Sommerferien eine uralte Geschichte weiter fort. Schon vor 2.500 Jahren kamen die ersten Siedler hierher und erforschten die Wälder nach Eisenerzen. Auch in diesem Sommer werden wieder junge Forscher im Alter von 8 bis 12 Jahren den Spuren der alten Eisenleute folgen. Bei den ForscherCamps des Bergbaumuseums werden an jeweils drei Tagen von 9:00 bis 16:00 Uhr die umliegenden Wälder erkundet, Stollen und Pingen entdeckt. Die Landschaft erhält ein ganz neues Gesicht, erzählt den Forschenden was einst hier geschah. Im Mittelpunkt steht dabei – heute wie früher – die Suche nach begehrten Mineralien, meist Eisenerzen. Aber auch Schlacken alter Verhüttungsplätze können gefunden werden.

Auch werden wieder eine Schatzsuche mit GPS-Geräten und eine Steinolympiade durchgeführt. Die Mittagspause findet täglich im Bergbaumuseum statt. Dort stehen auch Lupen und 3-D Stereomikroskope zur Verfügung, um die Funde zu untersuchen. Garantiert wird ein abwechslungsreiches Programm mit viel Bewegung. Hämmer und Schutzbrillen werden gestellt. Bei ganz schlechtem Wetter stehen das Bergbaumuseum und dessen Schaubergwerk als Alternative zur Verfügung. Nach drei Tagen erhalten die jungen Archäologen ein „Forscher-Diplom“.

– ForscherCamp 1 findet vom 21. bis- 23. Juli 2025 statt, – ForscherCamp 2 vom 28. bis 30. Juli 2025.

Die Aktionen laufen jeweils von 9:00 bis 16:00 Uhr, nach Absprache können Kinder aber auch früher gebracht bzw. abgeholt werden.

Musemsleiter Achim Heinz: „Wer dabei sein möchte, sollte sich möglichst sofort beim Bergbaumuseum anmelden. Ohne Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt und bisher waren die ForscherCamps immer schnell ausgebucht.“ Anmeldungen nimmt das Bergbaumuseum in Herdorf-Sassenroth unter Tel.02744/6389 oder über bergbaumuseum.kreisak@t-online.de entgegen. Hier gibt es auch weitere Informationen.