FLAMMERSFELD – Neuer Wegweiser zur Gründung einer Genossenschaft im Raiffeisenhaus Flammersfeld

Anlässlich des Internationalen Jahres der Genossenschaften 2025 präsentiert das Raiffeisenhaus in Flammersfeld eine neue Informationstafel, die Gründungsinteressierten den Weg zur eigenen Genossenschaft aufzeigt. Im sogenannten „Raum der Genossenschaften“ informiert die moderne Tafel anschaulich über die neun Schritte von der ersten Geschäftsidee bis zur Aufnahme des operativen Betriebs.

Die Raiffeisenbotschafterinnen und -botschafter stellten den Wegweiser Bürgermeister Fred Jüngerich und seinem Stellvertreter Rolf Schmidt-Markoski im Rahmen eines Dankeschönabend im Raiffeisenhaus vor. Bürgermeister Jüngerich betonte in seiner Rede die Bedeutung dieser Initiative und dankte insbesondere dem Genoverband e.V., der die Tafel dem Raiffeisenhaus zur Verfügung stellte. Seinen besonderen Dank richtete er an Anette Neitzert, die sich stark für die Realisierung dieses Projekts eingesetzt hatte. „Es ist eine große Herausforderung, komplexe Prozesse verständlich und visuell ansprechend darzustellen. Mit dieser modernen Informationstafel ist dies auf eindrucksvolle Weise gelungen“, so Jüngerich. Ein QR-Code auf der Tafel ermöglicht zusätzlichen Zugriff auf weiterführende digitale Inhalte. Der Standort im Genossenschaftsraum sei ideal gewählt, da er die historische Bedeutung des Genossenschaftsgedankens mit seiner aktuellen Relevanz verbindet.

Auch der Beigeordnete Rolf Schmidt-Markoski hob die Wichtigkeit dieses Projekts hervor: „Unser Raiffeisenhaus trägt dazu bei, die Erinnerung an die Wurzeln der Genossenschaftsbewegung zu bewahren und gleichzeitig Impulse für die Zukunft zu geben.“ Zum Abschluss des Abends sprach Bürgermeister Jüngerich allen Beteiligten seinen Dank aus. Insbesondere würdigte er die ehrenamtlichen Raiffeisenbotschafterinnen und -botschafter sowie die zahlreichen Helferinnen und Helfer – von der Verwaltung bis hin zum Uhrenpaten und der Gärtnerin. „Ohne ihr Engagement wäre der Erhalt des Raiffeisenhauses in dieser Form nicht möglich“, so Jüngerich abschließend.

Internationales Jahr der Genossenschaften 2025: Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2025 als „Internationales Jahr der Genossenschaften“ ausgerufen. Unter dem Motto „Genossenschaften bauen eine bessere Welt“ wird weltweit auf die wichtige Rolle von Genossenschaften für wirtschaftliche und soziale Entwicklungen hingewiesen. UN-Generalsekretär António Guterres unterstreicht die Bedeutung der Genossenschaftsbewegung: „Genossenschaften leisten einen entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung, fördern regionales Unternehmertum und helfen, Armut und soziale Ausgrenzung zu bekämpfen.“ Die deutsche Genossenschaftstradition geht auf Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch zurück, deren Ideen bis heute weltweit Verbreitung finden.