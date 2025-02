MEHREN – Bürgerengagement Honschafter Hobby Dart (HHD) – 5. „Lindner´s Soft Kratzerturnier“ – Sonntag, 16. Februar 2025, im Gemeindehaus Mehren

Das Bürgerengagement HHD richtet das Turnier zusammen mit der Gastgeberfamilie Lindner aus dem Windecker Land auf der Basis # 301 in der einfachsten Variante „Single Out“ aus. Auch das zweite Turnier des Jahres wird im beliebten Kratzermodus durchgeführt. Die Chancen, sich durch geschicktes Taktieren weit im Turnier durchzuspielen, ist einfacher als im direkten Vergleich. Insgesamt hat jeder Dartfreund drei Kratzer zur Verfügung. Erhält man den vierten Kratzer, scheidet man aus. Das ist aber nicht schlimm, in Trostrunden kann man weiterhin Dart spielen.

Gespielt wird in gemieteten Räumlichkeiten im Gemeindehaus Mehren. Wir hoffen wieder auf zahlreiche Anmeldungen von Hobby-Dartfreunden aus nah und fern. Also, weg vom heimischen Hobbyraum und versucht es jetzt mit anderen Mitstreitern bei uns. Wir sind kein Verein, sondern eine Projektgruppe der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ und ermöglichen es gerade den Hobbyspielern, in einem geordneten Rahmen in der Freizeit Dart zu spielen. Bei einer Mindestanmeldung von 16 Teilnehmern wird gespielt.

Damit wir planen können, bitte bis Donnerstag, 13. Februar 2025, bei Axel Zimmermann: axel@hhdts.de oder mobil über WhatsApp 0178-4972672 anmelden. Das Gemeindehaus öffnet am Turniertag ab 13:00 Uhr. Nach der Zahlung des Startgeldes am Sonntag heißt es ab 14:00 Uhr: „Game On“.