RANSBACH-BAUMBACH – Verkehrsunfallflucht in Ransbach-Baumbach

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 20. Juli 2025, kam es im Stadtteil Baumbach, Am Kiesborn, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw, erheblich am Heck beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, melden sich bitte bei der Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen unter: 02624-9402-0. Quelle Polizei