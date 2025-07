KOBLENZ – Falschmeldungen nach Todesfall in Koblenz

Derzeit kursieren in den sozialen Netzwerken Falschmeldungen einen Todesfall in Koblenz betreffend. Die Polizei bestätigt in diesem Zusammenhang den nicht-natürlichen Tod eines 22-jährigen Mannes Ende Juni. Wie in solchen Fällen üblich wurde ein Todesermittlungsverfahren durch die Kriminalpolizei Koblenz eingeleitet. Es haben sich im Rahmen der intensiv geführten Ermittlungen weder im objektiven noch im subjektiven Bereich Hinweise auf ein Gewaltverbrechen ergeben. Vielmehr ist nach einer Rekonstruktion des Geschehensablaufs in der fraglichen Nacht von einem tragischen Unglücksfall auszugehen. Die Polizei warnt erneut davor, bewusst Falschmeldungen in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen oder diesen ungeprüft Glauben zu schenken. Quelle Polizei