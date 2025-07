ALPENROD – Diebstahl eines Solarpanels in Alpenrod – Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16. Juli 2025, 10 Uhr und Donnerstag, 17. Juli 2025, 22 Uhr kam es im Bereich einer Viehweide in der Verlängerung der Mittelstraße in 57642 Alpenrod zum Diebstahl eines Solarpanels. Dieses war an einem Weidenzaungerät angeschlossen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Hachenburg (E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de oder Telefon: 02662-95580) in Verbindung zu setzen. Quelle Polizei