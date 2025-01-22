RANSBACH-BAUMBACH – Verkehrsunfall auf der L 300- der Fund einer leblosen Person wird geprüft

Die Polizei teilt mit, dass der Gesundheitszustand des 69-jährigen Fahrzeugführers als kritisch zu bezeichnen ist. Er befindet sich nach wie vor in einem Koblenzer Krankenhaus. Ergänzend muss mitgeteilt werden, dass es am Vormittag in räumlicher und zeitlicher Nähe (Ebernhahn) zum Fund einer leblosen, weiblichen Person gekommen ist. Die näheren Todesumstände sind Gegenstand der Ermittlungen. Derzeit wird auch ein Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen geprüft. Ein gewaltsamer Tod der Frau ist nicht auszuschließen. Die Kriminaldirektion Koblenz hat die Ermittlungen übernommen. Quelle: Polizei