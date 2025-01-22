PUDERBACH – Jugendfeuerwehr Puderbach – Ein erfolgreiches Jahr 2025 im Rückblick

Die Jugendfeuerwehr der Verbandsgemeinde Puderbach blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2025 zurück. Ein besonderes Highlight war das Zeltlager in den Sommerferien, das anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz in Kurtscheid stattfand. Die Jugendlichen nahmen mit Begeisterung teil und überzeugten bei verschiedenen Aktivitäten und Übungen durch hervorragende Leistungen. Die Woche voller Herausforderungen und Kameradschaft wird den Teilnehmenden sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

Ein weiterer bedeutender Meilenstein war die Abnahme der Jugendflamme 1 und 2 sowie der Leistungsspange, dem höchsten Abzeichen der Deutschen Jugendfeuerwehr. Acht Jugendliche bestanden erfolgreich die Jugendflamme 1, ebenso viele legten die Jugendflamme 2 ab. Besonders erfreulich ist die Leistung eines Kameraden, der die Leistungsspange erwarb und nun als aktives Mitglied in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr übergegangen ist. Zwei weitere Kameraden traten ebenfalls in den aktiven Dienst ein.

Dank gebührt allen Unterstützern, die im Laufe des Jahres zur Anschaffung neuer Poloshirts und zur Gestaltung der Weihnachtsfeier beitrugen. Auch die Unterstützung aus den Feuerwehreinheiten im Puderbach Land war von großer Bedeutung.

Besonderer Dank gilt dem örtlichen Reisedienst und seinem Inhaber Waldemar Schreiner, der regelmäßig Busfahrten ermöglicht. Während des Zeltlagers wurden sogar zwei Busse bereitgestellt.

Zum Jahresabschluss wünscht die Jugendfeuerwehr frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Interessierte aus der Verbandsgemeinde sind eingeladen, sich auf der Homepage der Feuerwehr www.feuerwehr-puderbach.de zu informieren.

Fotos zeigen die Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Fotos: Feuerwehr VG Puderbach/Maik Koepke