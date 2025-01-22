KIRCHEN-MÖNCHENGLADBACH – Mit Wanderschuhen in den Advent – Siegperle reiste nach Mönchengladbach und „vernaschte“ einen Stutenmann

Mit 34 gut gelaunten Teilnehmerinnen und Teilnehmern machten sich die Wanderfreunde Siegperle Kirchen (Sieg) e. V. zuletzt auf den Weg zu ihrem Jahresabschluss, einem Advents-Tagesausflug an den Niederrhein. Auf dem Programm standen eine IVV-Wanderung, vorweihnachtliche Atmosphäre auf einem Weihnachtsmarkt – und eine süße Überraschung, die es nicht bis nach Hause schaffte.

Erstes Ziel war Mönchengladbach-Hardt, wo die Wanderfreunde Mönchengladbach e. V. ihren bereits 78. Wandertag ausrichteten. Schon bei der Ankunft sorgte die Siegperle für Aufmerksamkeit: Als einzige Gruppe reiste der Kirchener Verein mit einem Reisebus an, was bei den Gastgebern ebenso anerkennend wie erfreut registriert wurde und bereits im kommenden Jahr mit einem Gegenbesuch beim IVV-Wandertag in Kirchen belohnt werden soll.

Vom Pfarrheim aus (Start und Ziel der IVV-Veranstaltung) ging es für die Wanderer auf die gut ausgeschilderten, sehr flachen Strecken. Je nach Kondition standen 6 oder 11 Kilometer zur Auswahl.

Nach der Rückkehr wartete ein ganz besonderer Moment auf die Gäste aus dem Siegtal: Der Vorsitzende der Wanderfreunde Mönchengladbach e. V., Johannes Kück, überreichte dem Siegperle-Chef Sven Wolff als Dank für die weite Anreise und die Gruppengröße einen riesigen Stutenmann, der eigens angefertigt worden war. Ein beeindruckendes Exemplar – das allerdings die Rückfahrt nicht überlebte. Noch im Bus wurde der süße Gruppenpreis gemeinschaftlich verspeist.

Währenddessen gab Sven Wolff bereits einen ersten Ausblick auf die geplanten Tagesfahrten und geführten Wanderungen im kommenden Jahr, was bei den Mitreisenden schon auf reges Interesse und Vorfreude stieß.

Am Nachmittag führte der Ausflug weiter nach Siegburg, wo der Besuch des bekannten mittelalterlichen Weihnachtsmarktes auf dem historischen Marktplatz den gelungenen Abschluss bildete. Händler in Gewandung, Musikanten, Gaukler und der Duft von Flammlachs, Spanferkel und Met sorgten für eine besondere Adventsatmosphäre.

Gegen Abend trat die Siegperle die Heimreise an – erfüllt von einem Wanderjahr, welches durch zahlreiche Ausflüge, Wandertouren, einen eigenen IVV-Wandertag und die tolle Gemeinschaft geprägt war. Und mit der Gewissheit, dass ein Stutenmann im Bus zwar keine lange Lebenserwartung hat, dafür aber beste Erinnerungen an eine gelungene Jahresabschlussfahrt hinterlässt.