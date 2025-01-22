NEUWIED – Vereinsführerschein bestanden

20 Vereinsvertreter haben sich im Rahmen des Konzepts „Der Vereinsführerschein – In 6 Schritten zum erfolgreichen Vereinsvorstand“ an der KreisVolkshochschule Neuwied (kvhs) fortgebildet. Unter der fachkundigen Anleitung von Vereinsberater Karl Bosch standen an zwei Präsenz- und vier Onlineterminen zentrale Themen wie Vereinsrecht, Datenschutz, Haftung, die Satzung und die Mitgliederversammlung aber auch wichtige Aspekte wie Konflikte und Kommunikation im Verein, Mitgliederwerbung und Motivation auf dem Programm.

Bei der Überreichung der Zertifikate durch den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Thomas Paffenholtz und Simone Kirst (Leiterin der kvhs) wurde das unschätzbare Engagement der Teilnehmenden in den Vereinen betont. Nach wie vor leisten Vereine einen wichtigen Beitrag zur Kultur einer Gesellschaft. Sie übernehmen vielfältige Aufgaben, sehen sich aber auch großen Herausforderungen gegenüber. Über 80% der Vereine haben Probleme, ihre Führungspositionen zu besetzen. Umso wichtiger ist es den Akteuren Handlungssicherheit und Werkzeuge zur Gestaltung an die Hand zu geben.

Aufgrund der großen Nachfrage und der positiven Rückmeldungen bietet die kvhs den Kurs auch im Jahr 2026 ab dem 28. August wieder an. Durch die erneute finanzielle Unterstützung der Sparkasse Neuwied kann der Kurs auch im nächsten Jahr kostenfrei stattfinden. Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter www.kvhs-neuwied.de