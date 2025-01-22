KOBLENZ – Neues Fernstudienangebot bei der IHK-Akademie Koblenz – Werden Sie Geprüfter Bilanzbuchhalter

Ab dem 17. Januar 2026 bietet die IHK-Akademie Koblenz wieder einen Fernlehrgang zum/zur Geprüften Bilanzbuchhalter/-in an. Dieses 13-monatige Programm vermittelt tiefgehendes Wissen und umfassende Kompetenzen im Bereich des betrieblichen Rechnungswesens. Es zielt darauf ab, die Teilnehmenden auf eine erfolgreiche Karriere als Steuer- und Finanzexperten vorzubereiten. Absolventinnen und Absolventen erhalten eine anerkannte Qualifikation, die den Weg für vielfältige Karrieremöglichkeiten mit Fach- und Führungsaufgaben ebnet.

Der Fernlehrgang kombiniert Selbstlernphasen, interaktive Online-Seminare und Präsenzveranstaltungen, um eine flexible und praxisnahe Weiterbildung zu ermöglichen. Diese Struktur bietet eine optimale Integration des Lernprozesses in den Alltag der Teilnehmenden. Alle Informationen zum Fernstudium „Geprüfter Bilanzbuchhalter“ sowie zur Anmeldung finden Sie unter www.ihk-akademie-koblenz.de (Webcode 561bibu).