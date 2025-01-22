LINZ – Starker Rücken für die Orthopädie – Dr. Thomas Kreitz wird Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie am Franziskus Krankenhaus Linz

Im Franziskus Krankenhaus Linz übernimmt ein neuer Chefarzt Leitung der Orthopädie und Unfallchirurgie: Dr. Thomas Kreitz wird künftig den orthopädischen Schwerpunkt am Standort Linz maßgeblich weiterentwickeln. Als Leiter der Unfallchirurgie wird Herr Dr. Johann Pretli dem Krankenhaus Linz erhalten bleiben.

Der erfahrene Facharzt Dr. Kreitz bringt eine breite operative Expertise und langjährige Erfahrung aus zertifizierten Endoprothetikzentren mit.

Er ist seit 2017 als Oberarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie tätig und führt seitdem jährlich mehrere hundert Hüft- und Kniegelenksoperationen durch. Seit 2020 hat er als Standortleiter des Endoprothetikzentrums RheinAhr am Krankenhaus Remagen die Strukturen und Abläufe in diesem Bereich entscheidend geprägt.

Sein Schwerpunkt liegt auf der Behandlung von Gelenkverschleißerkrankungen, insbesondere von Hüft- und Kniegelenken. Dabei steht zunächst die gelenkerhaltende Therapie im Vordergrund: Physiotherapie, konservative Maßnahmen oder Knorpeloperationen.

Im Bereich der Endoprothetik deckt Dr. Kreitz das gesamte Spektrum moderner Verfahren ab – von minimalinvasiven Teil- und Vollprothesen bis hin zu komplexen Wechseloperationen bei gelockerten oder entzündeten Implantaten. Ziel ist es, Patientinnen und Patienten ihre Mobilität zurückzugeben und ihnen eine selbstbestimmte Teilnahme am Alltag zu ermöglichen.

„Ein Gelenkersatz ist für mich mehr als ein Routineeingriff, sondern ein sehr persönlicher Schritt für jeden Patienten“, sagt Dr. Kreitz. „Entscheidend ist, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen – gut informiert, mit einem klaren Plan und dem Ziel, Mobilität und Lebensqualität wiederzugewinnen, denn ein gutes Ergebnis entsteht nie allein, sondern ist ein Produkt aus guter Vorbereitung, präziser Arbeit und Vertrauen“.

Mit dem neuen Chefarzt von Dr. Thomas Kreitz setzt das Franziskus Krankenhaus Linz ein starkes Signal für eine moderne, patientennahe orthopädische Versorgung in der Region.