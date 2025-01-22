WISSEN – Ski- und Bike-Club Wissen hat zu einer gemütlichen Weihnachtsfeier eingeladen

Der Ski- und Bike-Club Wissen hatte wieder zu einer gemütlichen Weihnachtsfeier in sein Vereinsheim an der Kolpingstraße eingeladen. Und auch diesmal sorgten sich die Vorstandsfrauen vorbildlich um das Wohl der Mitglieder und ihren Angehörigen. Man backte, dekorierte und bastelte bei bester Stimmung. Vor der Brandeck-Hütte lockten selbst hergestellte Weihnachtsbäume aus Holz und ein prächtiges Schwedenfeuer. Für die Kinder stand eine Ballwurfstation mit dem Ziel Nikolaus bereit. Zur allgemeinen Überraschung hatte sogar der Nikolaus trotz seiner starken Arbeitsbelastung bei dieser zweiten Veranstaltung den Weg zu den Sportlerinnen und Sportlern gefunden. Entgegen der üblichen Vorgehensweise diente jedoch kein Schlitten als Transportmittel für die kleinen Geschenke. Diese holte der hl. Mann von einem Bollerwagen und verteilte sie rundum. Man bedankte sich mit herzlichem Dankeschön. Abgerundet wurde die schöne Feier mit einem ständig umlagerten Glühwein- und Würstchenstand. (bt) Fotos: Bernhard Theis