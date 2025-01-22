PUDERBACH – Diebstahl eines Motorrades in Puderbach

Freitag, 20.02.2026, kam es im Zeitraum zwischen 02:30 Uhr und 02:50 Uhr zu einem Diebstahl eines Motorrades. Unbekannte entwendeten das unter einem Carport abgestellt Motorrad der Marke Kawasaki, Modell Z900, Farbe schwarz, Kennzeichen NR-NW150. Das Motorrad war mit zwei Metallketten an einem Pfeiler gesichert. Die Täter demontierten den Vorderreifen und entwendeten das Krad. Es ist davon auszugehen, dass es unweit des Tatorts aufgeladen wurde. Zeugen, die Hinweise insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen und deren Insassen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei