NEUWIED – Der Digitale Euro – Chancen, Herausforderungen und Perspektiven

Die KreisVolkshochschule Neuwied lädt am Dienstag, 24. März 2026, von 17:30 bis 19:00 Uhr zu einem kostenfreien Online-Vortrag zum Thema „Digitaler Euro“ ein. Referent ist Michael Schiff von der Deutsche Bundesbank.

Der Digitale Euro soll als Ergänzung zum Bargeld neue Impulse für den europäischen Zahlungsverkehr setzen. Die Teilnehmenden gewinnen einen Einblick in die Vision hinter dem digitalen Euro, den aktuellen Stand des Projekts und die nächsten Schritte auf diesem Weg. Die Chancen und Herausforderungen werden herausgestellt und ebenso wird beleuchtet, welche Rolle wir als Bürger dabei spielen. Information und Anmeldung: www.kvhs-neuwied.de/G123-26-1