RHEINLAND-PFALZ – Land stärkt zweite und dritte Chance – 1,5 Millionen Euro Landesmittel für Alphabetisierung und weitere 950.000 Euro für das Nachholen von Schulabschlüssen

Etwa jeder siebte Erwachsene zwischen 18 und 64 Jahren hat in Deutschland Lernbedarfe beim Lesen und Schreiben. Rheinland-Pfalz stärkt deshalb auch 2026 gezielt Angebote zur Alphabetisierung und Grundbildung sowie zum Nachholen von Schulabschlüssen, damit Bürgerinnen und Bürger im Bereich der 2. und 3. Chance auch zu einem späteren Zeitpunkt noch Grundkompetenzen erwerben und Bildungsabschlüsse nachholen können.

„Vielfältige Zugänge zum Lernen, eine sensible Ansprache und niedrigschwellige Angebote sind besonders wichtig, um Menschen zu erreichen, denen das Lesen und Schreiben schwerfällt. Denn negative Lernerfahrungen, Scham oder Angst vor Bloßstellung führen oft dazu, dass Probleme im Verborgenen bleiben und die Betroffenen psychisch erheblich belasten“, so Weiterbildungsministerin Dörte Schall.

ESF+ und landesgeförderte Maßnahmen

Schall verwies in diesem Zusammenhang auf mehr als 200 Kurse zum Schriftspracherwerb, die aus ESF+- und Landesmitteln gefördert werden. Die Kurse werden von Volkshochschulen und anerkannten Weiterbildungsträgern durchgeführt und erreichen rund 920 Teilnehmende, denen grundlegende Lese- und Schreibkompetenzen vermittelt werden.

Ergänzend werden im Projekt „GrubiNetz – Kompetenznetzwerk Grundbildung Rheinland-Pfalz“ sogenannte Lerncafés angeboten. Diese aus ESF+ und Landesmitteln geförderten kostenfreien Lernangebote ermöglichen einen niedrigschwelligen Einstieg ins Lernen. Zusätzlich beginnen neue Kurse zur digitalen Grundbildung, die Teilnehmende bei digitalen Alltagsaktivitäten unterstützen, wie beispielsweise Online-Banking oder -Shopping, Datenschutzfragen und dem Recherchieren im Internet.

Zur „Kultur der zweiten und dritten Chance“ gehört auch, dass Menschen zu einem späteren Zeitpunkt ihres Lebens Bildungsabschlüsse nachholen können. So werden im laufenden Schuljahr insgesamt 24 Kurse gefördert, davon 12 zum Erwerb der Berufsreife und 12 zum Nachholen des Sekundarabschlusses I.

Flankierend unterstützt das Land das Projekt „Kompetenzzentrum Schulabschlusskurse“ des Verbandes der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e.V., um das Kursangebot dauerhaft auszubauen und die Beratung von potenzieller Teilnehmender zu stärken.

Insgesamt wird der Bereich Alphabetisierung mit rund 1,5 Mio. Euro aus Landesmitteln und fast 900.000 Euro aus Mitteln des ESF+ gefördert. Für das Nachholen von Schulabschlüssen stehen weitere 950.000 Euro Landesmittel bereit.

Weitere Informationen zu Alphabetisierung und Grundbildung sowie eine Übersicht der Lernangebote finden Sie im Alphaportal unter www.alpha-rlp.de. Auf der Projektseite des „Kompetenzzentrums Schulabschlusskurse“ finden sich weitere Informationen und auch Kontaktdaten: https://vhs-rlp.de/Artikel/cmx68651c65bfe28.html