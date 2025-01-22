PRACHT – Seniorennachmittag in Pracht

Wieder einmal hatte der Vorstand der Kommunalen Vereinigung die Prachter Senioren zu einem gemütlichen Nachmittag eingeladen. Mit großer Freude begrüßten Katja Vogel und Udo Seidler 37 Gäste. Im liebevoll dekorierten Sportlerheim genossen die Seniorinnen und Senioren einen schönen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen. Neben den fröhlichen Gesprächen hatte auch Karl Heinz Gerhards eine Geburtstagsgeschichte für Dieter Born (der vor kurzem einen runden Geburtstag gefeiert hat), vorgetragen. Auch wurde eine Runde BINGO gespielt und sechs Gäste konnten mit einem Preis nach Hause gehen. Es war für alle Gäster ein schöner Nachmittag und das nächste Treffen findet am Donnerstag den 27. August statt.