ALTENKIRCHEN – Sparkassenstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Altenkirchen – Sparkassenstiftung spendet 10.000 Euro für Sternwarte und Makerspace

Die Sparkassenstiftung der ehemaligen KSK Altenkirchen freut sich, die IGS Betzdorf‑Kirchen mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro zu unterstützen. „Mit diesem Beitrag wollen wir den Ausbau der Sternwarte sowie die Weiterentwicklung des Makerspaces vorantreiben – beides zentrale Bausteine für die Förderung von MINT‑Kompetenzen und kreativer Bildung“ erläutert Dr. Peter Enders, Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung. Die überreichte Summe ermöglicht der Schule, ihre Sternwarte noch leistungsfähiger zu machen.

„Wir sind sehr dankbar für die großzügige Unterstützung. Damit wird die AG ‚Sternwarte‘, die bereits jetzt 30 Lernende begeistert, langfristig in den regulären Unterricht integriert und steht auch Grundschulen sowie Kitas als inspirierender Lernort zur Verfügung“ bedankt sich Schulleiter Andreas Klöckner.

Gleichzeitig fließt ein Teil der Spende in den Makerspace, der den jungen Menschen einen Raum zum Experimentieren, Gestalten und Erschaffen bietet. Die Mittel werden für zusätzliche 3‑D‑Drucker, Laser‑Cutter sowie für die Erweiterung des Elektronik‑ und Programmier‑Equipments eingesetzt. So erhalten die Schülerinnen und Schüler noch mehr Möglichkeiten, praxisnah zu lernen, ihre eigenen Projekte zu realisieren und wichtige Zukunftskompetenzen wie Kreativität, Kollaboration und kritisches Denken zu stärken.

„Wir sind stolz darauf, ein Teil dieses zukunftsweisenden Projekts zu sein.“, erklärt Dr. Peter Enders, „Die Investition in die Sternwarte und den Makerspace ist eine Investition in die Bildung unserer jungen Generation.“

Die Sparkassenstiftung sieht in der Unterstützung von Bildungsinitiativen einen zentralen Teil ihrer gesellschaftlichen Verantwortung. Fotos: Thorsten Stahl