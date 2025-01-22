PRACHT – KLOSTER HASSEL – Vorankündigung Natur-Termine im Herbst 2025

September 2025, 09.00 bis 18.00 Uhr: Sensenkurs (Grundlagen-Mäh- und Dengelkurs) durch den erfahrenen Sensenlehrer Hartmut Winkels. Kostenpflichtige Fremdveranstaltung mit Stütze des Klosters auf den Klosterwiesen–Gesamtbetrag 125 €. bis 28. September 2025 Apfelernte von den Streuobstbäumen des Klosters: Mitmachaktion September 2025 nachmittags und 30. September 2025 vormittags – Abfüllung des Apfelsaftes: Mitmachaktion. Im Rahmen der traditionellen Naturtage in der Birkenbach-Aue (Mitmachaktion- auch stunden- oder tageweise vom 30. September bis 6. Oktober 2025: Donnerstag, 02. Oktober, 09.00 Uhr: „Forstwirtschaftliche Landschaftspflege mit praktischen Beispielen des Einsatzes von Handgeräten“. Forstwirt Vladimir Ksimitov mit seinen Auszubildenden von Landesforsten in Altenkirchen.

Donnerstag, 02. Oktober, 14.00 Uhr: Fachkundliche Exkursion „Antworten zukunftsfähiger Holznutzung“ mit Monika Runkel -Försterin des Jahres 2025, Leiterin des Forstamtes Hachenburg und des Forstlichen Bildungszentrums sowie Förster Siegfried Rohs. Samstag, 04. Oktober, Forstwirt und Landschaftspfleger Roland Steinwarz begleitet die ehrenamtlich Helfenden mit Rat und Tat und kleineren Exkursionen. Landschaftsökologin Luisa Geilhausen wird uns an anderen Tagen entsprechend mit kleineren Exkursionen begleiten.