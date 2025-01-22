BONEFELD – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 256 bei Bonefeld

Am Abend des 09. September 2025 kam es um kurz nach 18:00 Uhr auf der B 256 zwischen Straßenhaus und Bonefeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem es mehrere verletzte Personen gab. Die Verkehrsunfallverursacherin befuhr die B 256 in Fahrtrichtung Bonefeld als sie auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geriet und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Die Verkehrsunfallverursacherin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße musste für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt werden. Quelle Polizei