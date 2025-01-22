MUDERSBACH – Feststeckender LKW blockiert Umfahrungsstrecke der Großbaustelle B 62

Im Bereich Mudersbach, Ortsteil Niederschelderhütte kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen aufgrund eines feststeckenden LKWs. Im Bereich Adolfstraße / Weiherstraße hat sich ein mit einem viele Tonnen schweren Betonteil beladener Lastkraftwagen festgefahren, und blockiert somit die von vielen Verkehrsteilnehmenden genutzte Umfahrungsstrecke der Großbaustelle der gesperrten B 62. Bis zur Bergung durch einen angeforderten Kran dürften vermutlich noch mehrere Stunden vergehen.

Die Polizei mahnt daher – nicht nur heute – zur Nutzung der offiziell eingerichteten Umleitungsstrecke. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite des LBM: https://lbm.rlp.de/grossprojekte/bundesstrassen/b-62-ausb au-in-der-ortsdurchfahrt-mudersbach-ortsteil-niederschelderhuette. Quelle Polizei