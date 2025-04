PRACHT – Fachkundliche Natur-Exkursion am Freisitz des Klosters Hassel.

Fachkundliche Natur-Exkursion am Montag, 5. Mai 2025, 09.00 Uhr Treffpunkt am Freisitz des Klosters Hassel. Thema: „Die Vogelstimmen des Birkenbachtales und des Hasselwaldes“. Bei dieser Exkursion erfahren die Teilnehmer viel Interessantes zu den hier lebenden Vögeln, insbesondere im praktischen Erleben. Die Exkursion geht entlang der Lebensräume für geschützte Pflanzen- und Tierarten der Birkenbach-Aue, durch die, eingebettet in der alten Kulturlandschaft, der Birkenbach mäandriert. Die Exkursion wird geleitet durch die Naturschutzmanagerin Linda Bödger sowie durch Jessica Gelhausen von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises. Foto: Harry Neumann