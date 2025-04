NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

L435.4-25-1 Spanisch A1 (mit Online-Anteil) Grundstufe mit Vorkenntnissen (Teil 4) 6x, 13.05.25 – 01.07.25, Di, 18:00 – 19:30 Uhr. Martinus-Gymnasium, Martinusstraße, 53545 Linz am Rhein, Raum N10, UG Nebengebäude. Araceli González Miranda, Dipl.-Philologin. Gebühr: 67,00 € (nicht rabattierbar) (gültig bei 6 Teilnehmenden) 60,00 € (nicht rabattierbar) (gültig bei 7 Teilnehmenden) 55,00 € (nicht rabattierbar) (gültig ab 8 Teilnehmenden)

G270.18-25-1 Der Zeitpächter – Einiges über Goethe und Italien vhs.wissen live – Onlinevortrag 1x, 14.05.25, Mi, 19:30 – 21:00 Uhr. online. Prof. Dr. Thomas Steinfeld. Gebühr: kostenfrei

R305-25-1 Erste Hilfe im Kleinkindalter Für Eltern, Großeltern und Interessierte 1x, 14.05.25, Mi, 18:00 – 21:00 Uhr. Haus des Kurgastes, Parkstr. 2, 56581 Ehlscheid. Rico Scheiblich, Notfallsanitäter. Gebühr: 16,50 € (nicht rabattierbar)

G146-25-1 Gibt es Hoffnung für einen Frieden in Israel und Palästina? Eine Kooperation mit dem MGH Neustadt 1x, 15.05.25, Do, 19:00 – 21:00 Uhr. Mehrgenerationenhaus Neustadt (Wied), Hauptstraße 2, 53577 Neustadt (Wied). Prof. Dr. Josef Freise, emeritierter Professor und Lehrbeauftragter an der Katholischen Hochschule NRW, Abt. Köln. Gebühr: kostenfrei durch Landesförderung

U191-25-1 „Letzte Wege“ – Wegbegleitung am Lebensende 1x, 15.05.25, Do, 17:00 – 21:00 Uhr. Anmeldeschluss: 12.05.2025 Stefan-Andres-Realschule plus, Linzer Str. 17 b, 53572 Unkel, Filmvorführungsraum EG. Yvonne Zecha-Bartz, Dipl.-Päd., Sterbeamme, zertifiz. Kursleiterin Letzte Hilfe. Gebühr: 10,00 € (nicht rabattierbar)

G170.19-25-1 Papst und Zeit – Vom Weltreich zur Weltkirche? vhs.wissen live – Onlinevortrag 1x, 15.05.25, Do, 19:30 – 21:00 Uhr. online. Prof. Dr. Otto Kallscheuer. Gebühr: kostenfrei

G117-25-1 Digitale Demokratie verstehen: Ein Workshop zur Sensibilisierung gegenüber Desinformation und Fake News im digitalen Zeitalter In Kooperation mit dem MGH Neustadt 1x, 17.05.25, Sa, 09:30 – 15:30 Uhr. Mehrgenerationenhaus Neustadt (Wied), Hauptstraße 2, 53577 Neustadt (Wied). Ronja Lindenberg, Politikwissenschaftlerin (M.A.). Gebühr: kostenfrei

