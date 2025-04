HAMM – Tom Kalender bereit für sein DTM-Debüt in Oschersleben – Jüngster Fahrer der DTM-Geschichte startet mit Mercedes-AMG Team Landgraf – Vertrautes Team gibt Tom Kalender viel Zuversicht

Beeindruckende Zuschauerkulisse in Oschersleben erwartet

Am kommenden Wochenende (25. bis 27. April) beginnt für Tom Kalender ein neues Kapitel seiner Motorsportkarriere. Der 17-Jährige aus Hamm/Sieg feiert in der Motorsport Arena Oschersleben sein Debüt in der DTM – einer der renommiertesten und anspruchsvollsten GT-Rennserien Europas. Tom geht dabei als jüngster Fahrer aller Zeiten an den Start und möchte in der Top-Liga des GT-Sports auf Anhieb überzeugen.

Nach einer beeindruckenden Saison 2024, in der er als jüngster Champion aller Zeiten das ADAC GT Masters gewann, steigt Kalender nun mit dem Mercedes-AMG Team Landgraf in die DTM auf. Bereits Anfang April sammelte der junge Mercedes-AMG Junior-Fahrer bei den offiziellen Testfahrten in Oschersleben wichtige Erkenntnisse und zeigte sich mit dem Ausgang zufrieden. Auf diesen Erfahrungen will er nun aufbauen.

Vertrautes Team gibt zusätzliche Sicherheit

„Ich freue mich riesig auf das Wochenende und bin natürlich auch sehr gespannt. Die DTM ist eine große Herausforderung, aber ich bin bereit, sie anzunehmen. Ich kenne mein Team bereits aus dem vergangenen Jahr, habe großes Vertrauen in alle Beteiligten und freue mich, gemeinsam mit der Mannschaft wieder viel Spaß zu haben und erfolgreich zu sein“, so Tom Kalender vor seinem Debüt.

Die Ziele für den Saisonauftakt hat Kalender realistisch gesetzt: „Es geht zunächst einmal darum, sich in diesem starken DTM-Feld zu behaupten und das Bestmögliche herauszuholen. Ein Platz in den Top-10 wäre ein großer Erfolg und ein toller Einstieg für uns.“

DTM-Auftakt verspricht Spannung pur

In Oschersleben erwarten Kalender und seine 23 Konkurrenten ein stark besetztes Fahrerfeld. Besondere Spannung verspricht das neue Rennformat: Während am Samstag ein Boxenstopp Pflicht ist, müssen die Teams am Sonntag sogar zweimal an die Box – taktische Manöver könnten somit entscheidend sein. Traditionell lockt der Saisonstart in der Magdeburger Börde viele Fans an die Strecke. „Die Atmosphäre beim Saisonauftakt ist immer besonders. Dass viele Zuschauer dabei sind, macht es natürlich noch schöner“, freut sich Kalender auf die Kulisse.

Zeitplan und TV-Übertragung:

Freitag, 25.04.2025: Freie Trainings (10:15 Uhr und 14:45 Uhr)

Samstag, 26.04.2025: Qualifying 1 (09:20 Uhr), Rennen 1 (13:30 Uhr, live ab 13:00 auf ProSieben)

Sonntag, 27.04.2025: Qualifying 2 (09:20 Uhr), Rennen 2 (13:30 Uhr, live ab 13:00 auf ProSieben)

Die Rennen werden zudem kostenlos online im Livestream bei Joyn, ran.de sowie auf dem offiziellen YouTube-Kanal der DTM übertragen.

DTM Rennkalender 2025:

25.04.-27.04.2025 – Motorsport Arena Oschersleben

23.05.-25.05.2025 – Dekra Lausitzring

06.06.-08.06.2025 – Circuit Zandvoort (NL)

04.07.-06.07.2025 – Norisring

08.08.-10.08.2025 – Nürburgring

22.08.-24.08.2025 – Sachsenring

12.09.-14.09.2025 – Red Bull Ring (A) presented by VKB Bank

03.10.-05.10.2025 – Hockenheimring Baden-Württemberg

