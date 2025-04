HELMENZEN – Saisonstart der Museumsscheune Helmenzen – kombiniert mit der eindrucksvollen Ausstellung „Zeitreise“ mit Kunstobjekten des Westerwälder Kunstforums.

Am 1. Mai (von 14 bis 17 Uhr) öffnet wieder die Museumsscheune in Hemenzen ihre Tore und Sie sind eingeladen, historische Arbeits- und Gebrauchsgegenstände unserer Region zu entdecken. Aufschlussreiche Kurzfilme geben zudem Einblick in die früheren Handwerkstechniken und erläutern die Handhabung vieler Gerätschaften, welche man heute kaum noch kennt.

Ein Highlight im Mai ist die Ausstellung “Zeitreise”. 16 KünstlerInnen des Kunstforums Westerwald haben sich einige alte Arbeitsgeräte ausgesucht und hierzu Bilder, Skulpturen und Kunstobjekte geschaffen. Ein spannender künstlerischer Blick auf die alte Zeit. Zudem erwartet Sie ein Zeitreise-Rätsel für die ganze Familie. Hierbei reicht ein aufmerksamer Gang durch die Museumsscheune und schon können Sie mit Ihrem Lösungswort an der Verlosung, die zum Ende der Ausstellung stattfindet, teilnehmen.

Wie gewohnt wird es zum Saisonstart am 1. Mai auch wieder Kaffee und Kuchen geben. Freuen Sie sich auf einen spannenden Nachmittag in Helmenzen. Der Besuch ist kostenfrei, Spenden sind jedoch gerne gesehen und sichern den Erhalt und die Öffnung des Heimatmuseums.

Sonderöffnungstage im Mai: Weil die Kunstausstellung des Kunstforums Westerwald bis Ende Mai unsere Museumsobjekte ergänzen wird, werden wir im Mai an jedem Sonntag und feiertags von 14 bis 17 Uhr geöffnet haben. Danach wird das heimatkundliche Museum bis September wieder jeden 1. und 3. Sonntag sowie an Feiertagen geöffnet sein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Kontaktmöglichkeit Arbeitskreis für Heimatgeschichte & Brauchtumspflege e.V.: Andreas Koppers, Tel. 0171 5668987, E-Mail: andreas.koppers@gmx.de Helmut Wagner, Tel. 02681-5534 Fotos: Cornelia Obenauer