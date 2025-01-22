POLCH – Freie Montessori-Schule Polch – Schulvoranmeldung und Elternworkshop der Montessori-Realschule

In Vorbereitung auf das kommende Schuljahr 2026/2027 findet die Schulvoranmeldung für die Freie Montessori-Realschule Sonnenschein Polch am 9. und 10. Januar 2026 im Rahmen eines Elternworkshops statt. Hierbei werden die Eltern der neuen Realschüler der kommenden Klassenstufen 5 und 6 in die Rahmenbedingungen der Montessorischule und in die Montessori-Pädagogik sowie deren Umsetzung im Schulalltag eingeführt. Bei der Vergabe der Schulplätze wird die Teilnahme an dieser Veranstaltung als verpflichtend betrachtet. Am Samstag, 10. Januar, sind die zukünftigen Montessorischüler in Begleitung ihrer Eltern herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Interessierte Eltern, die bis jetzt noch keine Schulvoranmeldung bei der Montessori-Schule abgegeben haben, können kurzfristig an diesem Termin teilnehmen. Hierbei wird um Anmeldung unter info@sonnenschein-montessori.schule gebeten. Die Vergabe der begrenzten Schulplätze erfolgt nach festgelegten Kriterien, die während des Workshops vorgestellt werden. Weitere Informationen sind der Homepage der Schule zu entnehmen.