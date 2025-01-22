OBERHONNEFELD-GIEREND – Einbruch in ein Wohnhaus in Oberhonnefeld-Gierend

Dienstagvormittag, 23. Dezember 2025. kam es zwischen 10:40 und 11:45 Uhr im Drosselweg in Oberhonnefeld-Gierend zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Einer oder mehrere Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zum Wohnhaus. Es ist derzeit noch unklar, ob der oder die Täter Beute erlangt haben. Die Ermittlungen ergaben Anhaltspunkte auf eine, mit vier Personen besetzte, schwarze Mercedes Limousine, die sich im Tatzeitraum in der Nähe der Tatörtlichkeit aufhielten. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass die Personen im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu dem Fahrzeug und dessen Insassen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei