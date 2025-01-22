MÜLHEIM-KÄRLICH – Verkehrsunfall auf der B 9 bei Mülheim-Kärlich

Am 23. Dezember 2025 gegen 18:45 Uhr kam es kurz nach der Auffahrt L 125 / B 9 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach den bisherigem Ermittlungsstand der Polizei fuhr ein PKW, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf ein weiteres Fahrzeug auf. Dieses wurde gegen einen weiteren PKW sowie die Mittelschutzplanke geschoben. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es kam lediglich zu leichten Verletzungen von zwei Beteiligten. Durch Trümmerteile wurden weitere Fahrzeuge leicht beschädigt. Die Fahrbahn musste bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und gleichzeitigen Absicherungsmaßnahmen der Mittelschutzplanke gesperrt werden. Quelle Polizei