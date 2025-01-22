DIEZ – Tödlicher Arbeitsunfall bei Verladetätigkeiten an Fahrzeuggespann in Diez

Dienstagnachmittag, 23. Dezember 2025, kam es gegen 15:30 Uhr im Bereich der August-Horch-Straße in 65582 Diez zu einem Arbeitsunfall während Verladetätigkeiten von einem Kraftfahrzeug auf ein Fahrzeuggespann (Zugfahrzeug mit Plattformanhänger). Der Geschädigte starb trotz zahlreicher Ersthelfer. Die August-Horch-Straße war während der Tatortaufnahme gesperrt. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Quelle Polizei