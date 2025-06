PLEISWEILER-OBERHOFEN – Ungewöhnliche Poolparty – Reh verirrt sich in Gartenpool

Am frühen Sonntagmorgen, 15. Juni 2025, gegen 05:04 Uhr, meldete ein aufmerksamer Anwohner einen ungewöhnlichen Vorfall bei der Polizei Bad Bergzabern: Ein Reh hatte sich offenbar bei seiner morgendlichen Revierdurchquerung verirrt – und fand sich kurzerhand planschend in seinem privaten Gartenpool wieder. Das Becken mit einem Wasserstand von ca. 70 cm wurde dem Tier dabei zum Verhängnis: Aus eigener Kraft schaffte es das Reh nicht mehr ans rettende Ufer. Der durch Einsatzkräfte verständigte Jagdpächter ließ sich nicht zweimal bitten. Mit vollem Körpereinsatz stieg er kurzerhand zu dem verängstigten Tier ins Wasser. Mit ruhiger Hand und geübtem Griff gelang es ihm, das völlig durchnässte und sichtlich erschöpfte Tier zu fassen und aus dem Pool zu heben. Das Reh blieb unverletzt und verschwand nach kurzer Erholung wieder in Richtung Wald- vermutlich mit der festen Absicht, künftig nur noch auf trockenem Weg durchs Revier zu streifen. Quelle Polizei – Foto: Archivfoto: BK – Selig