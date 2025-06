MUDERSBACH – Mittelstraße in Mudersbach tagsüber gesperrt

Im Zeitraum vom 16. bis 26. Juni 2025 muss die Mittelstraße in Mudersbach zwischen Einmündung Hüttenweg und Kölner Straße täglich von 7:00 Uhr bis 15:30 Uhr gesperrt werden. Die Sperrung ist unter anderem aufgrund von Arbeiten an der Stromversorgung notwendig. Nach Arbeitsende wird die Strecke für den Verkehr bis zum Baubeginn am nächsten Arbeitstag wieder freigegeben. Die Sperrung der Mittelstraße ist zusätzlich zu den bereits geltenden Einbahnstraßen- und Umleitungsregeln im Bereich Kölner Straße erforderlich. Die Verbandsgemeindeverwaltung bittet um Verständnis.