HERDORF – CDU-Gemeindeverband Heller-Daadetal nominiert einstimmig Dirk Eickhoff für Nominierungsveranstaltung der CDU im Wahlkreis 1 Kreis Altenkirchen am 23. Juni 2025 – Klares Votum für einen engagierten Kandidaten mit breiter Erfahrung

Der CDU-Gemeindeverband Heller-Daadetal hat bei seiner Mitgliederversammlung in Herdorf ein deutliches Signal gesetzt: Dirk Eickhoff wurde einstimmig als Kandidat für die Nominierungsveranstaltung der CDU im Wahlkreis 1 am 23.06.2025 nominiert. Mit diesem Votum spricht der Verband nicht nur sein Vertrauen aus, sondern gibt Eickhoff auch einen klaren politischen Auftrag mit auf den Weg.

Dirk Eickhoff ist für die CDU im Heller-Daadetal der logische Kandidat – nicht nur wegen seiner langjährigen politischen Erfahrung, sondern auch wegen seines klaren Bekenntnisses zur Region und seiner Bereitschaft, das Landtagsmandat mit voller Kraft auszufüllen. In seiner Bewerbungsrede betonte Eickhoff, dass er „zu 100 Prozent für die Region da sein“ und all seine beruflichen sowie politischen Erfahrungen „voll und ganz in das Amt einbringen“ wolle.

Ein besonderes Merkmal Eickhoffs Kandidatur ist seine unabhängige Herangehensweise. Er möchte als Vertreter der gesamten Region agieren, mit Weitblick und Verantwortungsbewusstsein. Seine vielfältigen beruflichen Erfahrungen in Handel, Wirtschaft und Industrie schaffen dafür eine wertvolle Grundlage. Gleichzeitig hat er sich in den vergangenen Jahren auch politisch konsequent weiterentwickelt.

Dirk Eickhoff ist unter anderem als Erster Beigeordneter der VG Daaden Herdorf, Fraktionsvorsitzender im Stadtrat Herdorf, Mitglied im Kreistag sowie als Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes aktiv. In all diesen Funktionen hat er unter Beweis gestellt, dass er Verantwortung übernehmen, komplexe Sachverhalte durchdringen und gemeinsam mit Anderen verlässliche Lösungen erarbeiten kann. Die Nominierung für den Landtag ist damit der nächste konsequente Schritt in seiner politischen Laufbahn mit dem Ziel, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis engagiert und kompetent zu vertreten.

Die CDU-Mitglieder im Heller-Daadetal setzen mit der einstimmigen Nominierung ein klares Zeichen: Mit Dirk Eickhoff schicken sie einen Kandidaten ins Rennen, der nicht nur über Erfahrung und Sachverstand verfügt, sondern auch den unbedingten Willen mitbringt, sich mit ganzer Kraft für die Region einzusetzen.