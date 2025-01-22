PALZEM – Fahrerin bei Verkehrsunfall auf der B 419 tödlich verletzt

Mittwochmittag, gegen 11:30 Uhr, geriet ein PKW auf der B 419 bei Palzem auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem LKW. Der PKW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer des LKW wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des PKW wurde bei dem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter von der Staatsanwaltschaft Trier beauftragt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der PKW musste geborgen werden. Die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle sind abgeschlossen – die B 419 ist wieder frei. Quelle: Polizei