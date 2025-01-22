STADT ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald)

Am Mittwoch, 10. Juni 2026, 18:00 Uhr, findet im Ratszimmer des Stadtbüros eine Sitzung des Hauptausschusses statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Abschließende Entscheidungen

Sanierung Friedhofshalle Waldfriedhof – Zweiter Nachtrag: Dachdeckerarbeiten

Vorberatende Beschlussfassungen

Straßenreinigung in der Stadt Altenkirchen, Grundsatzbeschluss; Erweiterung der Gebührenpflicht ab dem 01.01.2027 Antrag auf Gewährung einer Förderung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Antrag auf Projektförderung im Rahmen der „Förderrichtlinie Kultur“ der Kreisstadt Altenkirchen; Förderung zur Schaffung eines neuen Ortes für Kulturveranstaltungen Antrag auf Projektförderung im Rahmen der Förderrichtlinie „Kultur“ der Kreisstadt Altenkirchen; Förderung eines Konzertes anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Vereins „anderes lernen – Haus

Felsenkeller Soziokulturelles Zentrum e. V.“

Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

Vorberatende Beschlussfassungen

Finanzangelegenheiten + 9. Vertragsangelegenheiten bis 13. Grundstücksangelegenheiten Verschiedenes

Ralf Lindenpütz

Stadtbürgermeister