OSTHOFEN – Schwerer Verkehrsunfall in Osthofen – Fußgängerin schwer verletzt

Am 18. Juni 2025, gegen 21:00 Uhr kam es in Osthofen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einer Fußgängerin. Die 84-jährige Osthofenerin überquerte zu Fuß die Rheinstraße und wurde von dem 43-jährigen Osthofener Zweiradfahrer übersehen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der 43-Jährige fiel zu Boden, wurde jedoch nicht verletzt. Die 84-Jährige musste aufgrund ihrer schweren Verletzungen durch einen Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden. Neben Polizei befanden sich auch Rettung und Feuerwehr vor Ort. Zur genauen Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Worms zu melden. Quelle Polizei