MAINZ – NEUWIED – Gäste der Landtagsabgeordneten Lana Horstmann erlebten einen informativen Tag im Landtag

Das Angebot den Mainzer Landtag mit Plenum zu erleben, nutzten viele Bürgerinnen und Bürger aus dem Neuwieder Wahlkreis von Lana Horstmann. Ein abwechslungsreicher und informativer Tag im Landtag liegt hinter den Bürgerinnen und Bürgern aus dem Kreis Neuwied, die auf Einladung der Landtagsabgeordneten Lana Horstmann an einem Tagesausflug teilnahmen. Die Gruppe wurde herzlich im Plenum empfangen und durfte den politischen Ablauf im Landtag hautnah miterleben. Nach dem Besuch im Plenum führte die heimische Landtagsabgeordnete noch ein anregendes Gespräch mit den Gästen zu aktuellen politischen Themen und Fragen, die die Bürgerinnen und Bürger bewegten. Der Austausch war geprägt von Offenheit und Interesse, was den Tag zusätzlich bereicherte. Gegen Abend endete die Busfahrt wieder in Neuwied, und alle Teilnehmer zeigten sich begeistert von dem erlebnisreichen Tag im Landtag. „Die Veranstaltung hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig der direkte Kontakt zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern ist, um das Verständnis für politische Prozesse zu fördern,“ so resümierte Lana Horstmann freudig.