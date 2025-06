MONTABAUR – Brand einer Imbissbude in Montabaur

Am 18. Juni 2025 um 22:18 Uhr kam es in der Bahnallee in Montabaur zu dem Brand einer Imbissbude. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand sehr zügig gelöscht werden und ein komplettes Abbrennen wurde verhindert. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand im Bereich der Industrieküche aus. Die genaue Ursache dafür ist noch unbekannt. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Quelle Polizei