RHEINLAND-PFALZ – Sozialministerin Schall übergibt Förderbescheid über 110.000 Euro an den Landesverband Tafel Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung unterstützt die Tafeln in Rheinland-Pfalz auch in diesem Jahr mit einer Landesförderung. Sozialministerin Dörte Schall übergab in Mainz einen Förderbescheid von über 110.000 Euro an den Vorstand des Landesverbands Tafel Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.

„Die Tafeln in Rheinland-Pfalz leisten tagtäglich unverzichtbare Arbeit – nicht nur für die materielle Unterstützung von armutsbetroffenen Menschen, sondern auch als Orte der Begegnung und des sozialen Zusammenhalts. Unsere Förderung ist ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung dieses wertvollen Engagements“, betonte Ministerin Schall.

Mit den Mitteln wird der überregionale Logistikbereich unterstützt, den der Landesverband in den letzten Jahren deutlich ausbauen und weiterentwickeln konnte. Außerdem finanziert die Landesförderung Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen der ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Tafeln. Damit leistet das Land einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung und Weiterentwicklung der Tafel-Arbeit im Land.

Die Tafeln gelten als größte Lebensmittelrettungsorganisation in Deutschland. Pro Jahr retten sie bundesweit rund 265.000 Tonnen noch verzehrfähiger Lebensmittel vor der Vernichtung. Der Landesverband Tafel Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. koordiniert und unterstützt hierbei die Arbeit der mehr als 50 örtlichen Tafeln in Rheinland-Pfalz.

„Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer stellen tagtäglich sicher, dass überschüssige Lebensmittel gesammelt und gerecht verteilt werden – an Menschen, die sie dringend benötigen. Die Tafeln ergänzen damit in sinnvoller Weise die Maßnahmen der Landesregierung zur Reduzierung von Armut“, so Sozialministerin Dörte Schall. Foto: ©MASTD