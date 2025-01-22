OCHTENDUNG BAB 61 – Pkw-Vollbrand bei 56299 Ochtendung, BAB 61, Fahrtrichtung Ludwigshafen, km 220

Dienstagmittag gegen 12:50 Uhr kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen kurz vor dem Parkplatz Im Weidenfeld zu einem Brand eines Pkw mit Pferdeanhänger. Der Pkw einer 35-jährigen Frau aus dem Raum Freiburg geriet vermutlich infolge eines technischen Defektes aus dem Motorraum ausgehend in Brand. Sie konnte ihren Pkw auf den Standstreifen lenken, ihr Kleinkind von der Rückbank aus dem Fahrzeug nehmen, anschließend den mit einem Pferd beladenen Anhänger abkoppeln und somit Schlimmeres verhindern. Der Pkw brannte komplett aus. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Pellenz war mit 14 Kräften und vier Fahrzeugen im Löscheinsatz. Weiterhin waren die Autobahnmeisterei Mendig und die Autobahnpolizei Mendig im Einsatz. Die Richtungsfahrbahn Ludwighafen war für ca. 45 Minuten gesperrt, es gab einen Rückstau von ca. 5 km. Der Sachschaden dürfte sich im oberen vierstelligen Eurobereich bewegen. Das Pferd konnte vorübergehend in einem nahegelegenen Pferdehof untergebracht werden. Die Polizei weist erneut ausdrücklich darauf hin, dass bereits bei stockendem Verkehr Rettungsgassen zu bilden sind! Quelle: Polizei