KRAAM – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kraam zur Sitzung des Ortsgemeinderates
Am Dienstag, 09. September 2025, findet im Grill- und Jugendhütte Kraam eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung:
Nichtöffentliche Sitzung, Beginn: 19:30 Uhr
- Grundstücksangelegenheit
- Personalangelegenheiten
Öffentliche Sitzung, Beginn: 20:00 Uhr
- Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
- Beteiligung am Umzug Erntedankfest in Mehren
- Verschiedenes
Norbert Vohl, Ortsbürgermeister