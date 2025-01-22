KRAAM – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kraam zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Dienstag, 09. September 2025, findet im Grill- und Jugendhütte Kraam eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung:

Nichtöffentliche Sitzung, Beginn: 19:30 Uhr

Grundstücksangelegenheit Personalangelegenheiten

Öffentliche Sitzung, Beginn: 20:00 Uhr

Beratung über den neuen Flächennutzungsplan Beteiligung am Umzug Erntedankfest in Mehren Verschiedenes

Norbert Vohl, Ortsbürgermeister