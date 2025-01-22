NEUSTADT-WIED – LKW-Unfall auf der A 3 – zwei Leichtverletzte – lange Vollsperrung der Autobahn

Dienstagvormittag gegen 10:45 Uhr kollidierte ein LKW auf der A 3 mit einem weiteren LKW auf dem Standstreifen und kippte in die Böschung. Beide Fahrer der LKW wurden leicht verletzt. Durch die Vollsperrung der Autobahn entstand ein langer Rückstau. Am Nachmittag ereignete sich im Rückstau ein weiterer Unfall zwischen drei LKW.

Gegen 10:45 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem LKW-Unfall auf die A 3 in Fahrtrichtung Köln, zwischen den Anschlussstellen Neustadt und Bad Honnef, alarmiert. Ein Sattelzug war mit einem LKW der Autobahnmeisterei, der Mäharbeiten absicherte, kollidiert und kippte anschließend in die Böschung. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden beide Fahrer erstversorgt und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Der Fahrer des umgekippten Sattelzuges musste aus seinem Fahrerhaus mit einer Leiter befreit werden. Parallel wurde der LKW durch die Feuerwehr gesichert, um ein weiteres Abrutschen in der Böschung zu verhindern. Die Dieseltanks waren unbeschädigt, sodass nur kleinere Mengen Motoröl ausliefen. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden gebunden und aufgenommen.

Beide leichtverletzten Fahrer wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr sicherte den LKW bis zum Eintreffen des Bergungsdienstes und stellte den Brandschutz sicher. Aufgrund der Vollsperrung der Autobahn bildete sich ein langer Rückstau. Am Nachmittag ereignete sich im Verlauf des Rückstaus ein weiterer Unfall zwischen drei LKW, wobei ein Fahrer leicht verletzt wurde. Erst gegen 16:30 Uhr konnte der Einsatz für die Feuerwehren Neustadt und Etscheid beendet werden. Aufgrund der aufwändigen Bergungsarbeiten dauert die Sperrung der Autobahn noch an. Feuerwehr VG Asbach – Tim Wessel